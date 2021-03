Auriemma: “Restano le distanze tra spogliatoio e ADL. Il tweet non è servito, la squadra lontana per un motivo”

Raffaele Auriemma, attraverso l’edizione odierna di Tuttosport, rivela lo stato d’animo dello spogliatoio del Napoli nei confronti di De Laurentiis, condizionato pesantemente dal comportamento del presidente azzurro nei mesi scorsi, secondo il giornalista:

“DISTANZA TRA DE LAURENTIIS E LO SPOGLIATOIO”

“Restano sempre ampie le distanze tra De Laurentiis e lo spogliatoio della sua squadra. No, quel tweet non è servito per compattare Gattuso ed i calciatori, il patto tra di loro era scattato a prescindere dagli endorsement indiretti del presidente. Più precisamente, il collante si è sviluppato nei giorni in cui il patron prese le distanze e lasciò che il Napoli venisse massacrato quotidianamente da opinione pubblica e media”.