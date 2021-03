Ravezzani attacca su Juventus-Napoli: “Campionato condizionato dalla sentenza, questo scudetto non vale niente”

Ha fatto scalpore il rinvio di Inter-Sassuolo imposto dall’ATS. La mancanza di uniformità di giudizio nelle decisione degli organi sanitari governativi sta facendo storcere il naso a tanti presidenti e allenatori. Secondo il giornalista Fabio Ravezzani, la colpa sarebbe da imputare alla sentenza del CONI su Juventus-Napoli. Su Twitter scrive:

“Il campionato non è falsato, ma condizionato. Lo sapevamo da subito, a maggior ragione dopo la sentenza Coni. Chiunque lo vincerà, lo farà con merito come un anno fa. Gli ultimi 2 rinvii non sono avvenuti su pressione dei club, ma per decisioni inappellabili di ASL e ATS”.

“Bastava dire quel giorno: da adesso chiunque lo vinca, sarà uno scudetto senza valore. Portami una sola dichiarazione (te compreso) che l’abbia detto. Troppo comodo scoprirlo adesso”.