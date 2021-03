Paura in Serie B, Gliozzi perde i sensi dopo un battibecco: “Dove sono, cosa è successo?”

Attimi di terrore, ieri, in Reggiana-Cosenza. La partita è finita per 1-1, ma c’è stato un momento in cui tutti hanno temuto per l’incolumità di Ettore Gliozzi, attaccante del Cosenza. Dopo un battibecco con Ajeti, l’autore del goal dei calabresi ha battuto la testa sul terreno ed ha perso i sensi. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta i concitati minuti:

“Arbitro e giocatori si sono accorti subito che aveva perso i sensi (col braccio destro curiosamente alzato) e i soccorsi sono stati immediati. Gara sospesa per quasi sei minuti, tra concitazione e angoscia, ma per fortuna l’attaccante ha ripreso conoscenza abbastanza in fretta ed è uscito in barella.

Negli spogliatoi però era confuso («Dove sono, cosa è successo?»), così è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova per una Tac di controllo: tutto ok, è potuto ripartire coi compagni“