Mancini: “Contro il Napoli partita di cartello, vogliamo tornare in Champions League”

Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d’inizio di Roma-Napoli, gara valida per il 28° turno di Serie A. Di seguito quanto dichiarato:

“È una partita di cartello, importante per entrambe ma soprattutto per noi. Veniamo da due vittorie in Europa League, ma dobbiamo rimediare alla brutta sconfitta di Parma e stasera dovremo fare bene”.

“Dobbiamo cercare di migliorare in queste partite, perché siamo a marzo e bisogna puntare al massimo per raggiungere la Champions League. Questa gara conta, come ogni gara. Dobbiamo dare sempre il massimo e cercare più punti possibili perché il nostro obiettivo è tornare in Champions League”.