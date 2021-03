Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Napoli, gara valida per il 28° turno di Serie A. Di seguito quanto dichiarato:

“Se un allenatore dice che la sua squadra non ha la giusta mentalità per affrontare questo tipo di partite e che non sa neanche il motivo, è possibile che ci sia un problema di comunicazione all’interno dello spogliatoio?”