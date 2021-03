Pirlo, frecciata all’Inter: “Fortunata, noi abbiamo giocato con i positivi”

Andrea Pirlo ha parlato anche di Inter nella conferenza stampa pre Benevento.

“Inter fortunata, ma solo se…”

Alla vigilia di Juventus-Benevento Andrea Pirlo ha parlato degli obiettivi dei bianconeri, dopo essere stati eliminati dalla Champions. Primo fra tutti, c’è il discorso Campionato, i bianconeri proveranno sino all’ultima giornata a vincerlo e di questo ne è convinto il suo allenatore: “Abbiamo l’opportunità di avvicinarci e vogliamo sfruttarla: dipenderà da noi. Dobbiamo vincere tutte le partite”. E sul rinvio di Inter-Sassuolo si esprime così: “È capitato purtroppo in un momento in cui erano in grande forma. Sarebbero fortunati nel caso in cui i giocatori non partissero per le Nazionali e potessero continuare ad allenarsi