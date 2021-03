Pirlo attacca, Auriemma ironizza: “Anche l’ASL di Milano complotta contro la Juve”

Hanno fatto discutere le parole di Andrea Pirlo, che in conferenza stampa ha dichiarato: “È capitato purtroppo in un momento in cui erano in grande forma. Sarebbero fortunati nel caso in cui i giocatori non partissero per le Nazionali e potessero continuare ad allenarsi“.

Su Twitter risponde così Raffaele Auriemma, con riferimento all’intervento dell’ASL per Juventus-Napoli: “Niente da fare, a certe latitudini la regola che siano le #Asl a decidere sulla salute anche dei calciatori, proprio non viene digerita. Dopo quella di #Napoli ora sarebbe la #Asl di Milano a complottare con l’Inter per sfavorire la #Juventus…”