Lobotka ricoverato, destano qualche preoccupazione le condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro non si è allenato per l’intera settimana a causa di una tonsillite che l’ha costretto a stare fuori ma che non è legata al Covid-19: i suoi tamponi, infatti, risultano negativi. Tuttavia, lo slovacco è ora in cura alla clinica Ruesch per qualche accertamento. Un team di specialisti valuteranno e cureranno il forte ascesso.

LOBOTKA RICOVERATO PER TONSILLITE

Scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport: “Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è stato ricoverato stamattina alla clinica napoletana Ruesch causa una forte tonsillite e specialisti che ne dovranno curare il forte ascesso lo visiteranno. Non è escluso che, passata l’infiammazione, si debba ricorrere all’intervento chirurgico. Comunque il centrocampista slovacco resterà indisponibile e non rientrerà in squadra prima di Pasqua”.

Lobotka non si è allenato quasi l’intera settimana a causa di questa tonsillite. Le sue condizioni però si sono aggravate nelle ultime 24 ore: niente di cui preoccuparsi, ma un ascesso che andrà curato. Tornerà in gruppo dopo Pasqua, ma i tempi di recupero reali dipenderanno da una eventuale operazione. In tal caso, potrebbero allungarsi.

Lo slovacco è in cura alla Ruesch, clinica svizzera nel cuore di Napoli, dove alcuni esperti che gli consiglieranno la terapia migliore lo visiteranno. Soltanto dopo si potrà capire se sarà necessario ricorrere all’intervento chirurgico. Dopo la guarigione tornerà in gruppo. Finora Lobotka ha accumulato 22 presenze ed è scivolato dietro nelle gerarchie di Gattuso. Il suo rientro per il finale di campionato sarà comunque fondamentale per fornire al tecnico del Napoli un’alternativa. Non resta che augurargli un presto ricovero per rivederlo in campo.