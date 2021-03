In Argentina sono sicuri: Edinson Cavani spinge per giocare nel Boca Juniors

Il futuro di Edinson Cavani è un punto di domanda. La stagione al Manchester United non è stata semplicissima e pertanto potrebbe lasciare l’Inghilterra già a fine stagione, per andare a svernare in una squadra di lusso oltreoceano.

Secondo quanto riportano i media argentini, in particolare InfoBae, il Matador starebbe spingendo per chiudere la carriera in Argentina, al Boca Juniors, che l’ha cercato nelle ultime settimane. Gli xeneizes si starebbero già muovendo per fargli posto in rosa.