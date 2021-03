Di Marzio rivela: “Vi dico qual è l’allenatore che sogna De Laurentiis per il Napoli”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio è intervenuto nel corso del programma “Giochiamo d’Anticipo” su Canale 21. Ecco quanto evidenziato:

“Vi dico chi sogna davvero Aurelio De Laurentiis come prossimo mister: il presidente è interessato a Paulo Fonseca. Se lo dico è perché evidentemente so qualcosa.

Alla Roma percepisce un ingaggio importante, ma non dimentichiamo che De Laurentiis, quando vuole davvero un allenatore non bada a spese. Sarri? Piace tantissimo, ma non penso che tornerebbe. Allegri non viene al 99%“.