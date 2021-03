CdS – Con la qualificazione in Champions gli azzurri ripartirebbero da cinque giocatori

Al Napoli non resta che un solo grande obiettivo in questa stagione: tornare in Champions League e ripartire con un nuovo progetto per la prossima annata e per il futuro. Se dovesse arrivare la qualificazione alla massima competizione europea, resterebbero giocatori importanti e gli azzurri potranno contare sul carisma di pedine fondamentali. Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

MERCATO NAPOLI, SI RIPARTE DAI CINQUE

“Fabian Ruiz e da Zielinski, sarebbe incentrato intorno al carisma di Insigne, leader tecnico e non solo capitano, si lascerebbe trascinare da Lozano e da Osimhen, un centinaio di milioni investiti appena nello scorso biennio e in attesa della decisiva, definitiva consacrazione sul mercato internazionale, che in una vetrina così luccicante potrebbero ulteriormente brillare”.