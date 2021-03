Sky, Marchetti: “Emerson piace da gennaio, può essere un obiettivo ma il problema è l’ingaggio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato:

“Kaio Jorge? Ne so pochissimo, bisogna essere sempre molto accorti. Sono giocatori molto validi su cui si scatena un’asta. Se l’interesse viene fuori o c’è un interesse concreto o per stanare altri. Dimarco e Zaccagni con Juric al Napoli? Io credo siano svincolati dal discorso Juric. Peraltro Dimarco è in prestito con riscatto e controriscatto dall’Inter. Zaccagni interessa a prescindere da Juric.

VERETOUT ED EMERSON

Koopmeiners o Veretout? Il Napoli appronterà una rivoluzione tecnica cercando di prendere giocatori da poter crescere. Veretout non sarebbe un investimento. La Roma lo ha pagato 30 milioni, quanti ce ne vorrebbero per portarlo via? Percentuale di permanenza dei big? Dipende dalle offerte. Fabian non rinnova? In quel caso gli toccherà venderlo, uguale Koulibaly. Per i terzini è un discorso economico, di prospettiva e di progetto: sono molto lontani da Napoli, Insigne invece no.

German Pezzella? Lo prenderei, dipende anche chi va via però. Giocatore molto solido. Emerson Palmieri? Al Napoli piace da gennaio, può essere un nome ma il problema è l’ingaggio. Sarri? Non è semplice un suo ritorno ma neanche così impossibile. Penso che più di un pensiero ci sia, altro conto comunque è sentirsi. Le prime avvisaglie sono di buon auspicio. Parisi dell’Empoli? Io lo prenderei, è un 2000 molto forte. Magari non per l’anno prossimo ma lo prenderei. Locatelli per sostituire Fabian? Sono due ruoli leggermente diversi, peraltro ci vogliono più di 40 milioni e farà fatica anche la Juventus a prenderlo”.