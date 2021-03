Rinaudo commenta: “Non è facile giocare in scadenza di contratto, ma Maksimovic deve dare il massimo”

L’ex calciatore del Napoli, Leandro Rinaudo, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Ecco quanto evidenziato:

“L’anno scorso Maksimovic ha dato tanto, non è facile per un giocatore giocare a scadenza di contratto: soprattutto a livello mentale. Ciò non toglie che un professionista deve sempre dare il massimo.

Juventus? Come in ogni cosa le cose hanno un inizio e una fine. Credo che da Allegri la Juve ha provato a vincere anche in Europa: quest’anno hanno cambiato modo di programmare e fare mercato”.