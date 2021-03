SKY – Petagna lavora per accelerare il recupero: rientro previsto dopo la sosta per le nazionali

Uno dei calciatori del Napoli che scalpita per tornare presto a disposizione di Rino Gattuso è Andrea Petagna. L’attaccante azzurro non si allena ancora in gruppo e anche oggi ha svolto lavoro personalizzato in piscina e palestra.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, il problema muscolare che ha afflitto Petagna ha rivelato qualche anomalia, che dovrebbe essere risolta entro fine mese. Il centravanti classe ’95 sta facendo enormi sacrifici per accelerare i tempi di recupero, ma con la Roma non ci sarà e tornerà a disposizione ad aprile, dopo la sosta per le nazionali.