Fonseca commenta: “Non ho pensato alla partita con il Napoli, ci penserò da ora. Allenatori italiani eliminati? Una coincidenza”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è stato intervistato al termine della gara di Europa League vinta ai danni dello Shakhtar Donestk. Ecco quanto evidenziato:

Il mio calcio più adatto in Europa piuttosto che in Italia? Penso che abbiamo dimostrato di fare bene anche in Serie A. Forse in Europa ci lasciano più spazio, si gioca di più e questo agevola le nostre caratteristiche.

Non ho pensato alla partita con il Napoli, ci penso da ora. Ibanez? Penso stia bene, era confuso e non ricordavo cosa era successo in partita. Credo ora stia meglio. Allenatori italiani tutti eliminati? Solo una coincidenza, gli allenatori italiani sono molto bravi. Quest’anno andiamo avanti noi, ma l’anno scorso l’Inter è arrivata in finale.

Andare in Champions è più facile vincendo l’Europa League? Non è facile in Serie A, perché ci sono 6-7 squadre che lottano per i primi 4 posti. Ci siamo anche noi a lottare. Sappiamo che non è semplice, ma ci proveremo. Tante critiche in Italia? Anche in Portogallo è così, ci vuole più equilibrio ma non solo nel calcio ma nella vita”.