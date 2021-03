Cristante lancia la sfida: “Napoli? Dobbiamo vincere, bisogna riscattare la sconfitta con il Parma”

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno dei giallorossi in Europa League. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo fatto due grandi partite tra andata e ritorno, nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla definitivamente. In Italia tante volte le squadre sono preparate tatticamente, in Europa qualche spazio in più si riesce a trovare.

Napoli? Dobbiamo vincere e riscattarci subito dopo Parma. L’obiettivo è andare più avanti possibile in Europa e arrivare in fondo in campionato per la Champions”.