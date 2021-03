CdS – Lozano torna contro la Roma: in campo dal 1′?

Hirving Lozano c’è: l’attaccante messicano ha recuperato dall’infortunio e sarà disponibile per la gara contro la Roma. Questo è quanto riportato dal Corriere della Sera, che definisce El Chucky il miglior acquisto che Gattuso potesse desiderare. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Hirving avrebbe già potuto partecipare alla trasferta con il Milan, ma ha trionfato la linea della prudenza. Il miglior acquisto, in un solo concetto, in cui Gattuso crede moltissimo per questa fase decisiva del campionato. L’ultimo obiettivo, il più grande in assoluto: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è un passaggio fondamentale per il presente e per il futuro. Non resta che collezionare minuti e poi rimettere la freccia sulla fascia. A centro all’ora, alla sua maniera, guardando la Champions negli occhi”.