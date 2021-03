Sky, Marchetti: “Senza rinnovo Fabian Ruiz sarà ceduto. Locatelli? Costa più di 40 milioni, difficile pure Veretout”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

Koopmeiners o Veretout? Il Napoli appronterà una rivoluzione tecnica cercando di prendere giocatori da poter crescere. Veretout non sarebbe un investimento. La Roma lo ha pagato 30 milioni, quanti ce ne vorrebbero per portarlo via? Percentuale di permanenza dei big? Dipende dalle offerte. Fabian non rinnova? In quel caso gli toccherà venderlo, uguale Koulibaly.

Locatelli per sostituire Fabian? Sono due ruoli leggermente diversi, peraltro ci vogliono più di 40 milioni e farà fatica anche la Juventus a prenderlo”.