Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto José Altafini, storico ex Napoli, che ha parlato del momento attuale degli azzurri:

“Il Napoli mi sembra dottor Jekyll e mister Hyde. Non riesce ad avere continuità. Mio figlio tifa Napoli ma non lo segue molto da vicino. Seguo le Coppe Europee, Champions su tutte. Kaio Jorge so che è molto bravo, in Italia c’è bisogno di dare spazio ai giovani”