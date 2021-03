Super Zaza, il Torino vince 3-2 in rimonta il recupero con il Sassuolo! Poi tutti a centrocampo

Successo fondamentale in chiave salvezza del Torino che, nel recupero di campionato, batte 3-2 il Sassuolo. Grande protagonista è stato Simone Zaza, autore di una doppietta. In rete anche Rolando Mandragora per i granata.

Successo importante, anche perché fino al 77′ il risultato era fissato sullo 0-2 per il Sassuolo grazia alla doppietta di Berardi. Con questo successo il Torino sale a 23 punti in classifica e scavalca il Cagliari.

Da sottolineare a fine partita come il tecnico Davide Nicola abbia voluto chiamare tutta la squadra attorno a se per fare un discorso di incoraggiamento in vista del rush finale di questa stagione.

LA CLASSIFICA: