Sportmediaset – Intensificati i contatti con Sarri: il mister si sta convincendo a tornare al Napoli!

Importantissime le indiscrezioni che arrivano in queste ore sul futuro del Napoli. Infatti, secondo la redazione di Sportmediaset, la dirigenza partenopea avrebbe intensificato i contatti per riportare Maurizio Sarri sulla panchina azzurra!

Di seguito quanto riportato: “Il nome che sta prendendo sempre più quota nelle ultime ore è quello di Maurizio Sarri. La possibilità che l’ex allenatore potesse tornare a Napoli sarebbe stata assolutamente impensabile anche solo qualche mese fa. Si sa, però, che il tempo può cambiare qualsiasi rapporto, anche quelli che sembravano totalmente compromessi.

Il presidente si è reso conto che, anche se le minestre riscaldate spesso risultano indigeribili, riprendere un allenatore che conosce l’ambiente e che ha regalato al Napoli momenti di gioco spettacolare, oltre alla possibilità di lottare per lo scudetto, è forse l’ipotesi più logica per il futuro degli azzurri. Sarri ha deciso che un anno sabbatico basta e avanza e vuole tornare ad allenare. De Laurentiis, dopo un’iniziale perplessità, ha incominciato a intensificare i contatti con l’ex tecnico a cui non dispiacerebbe certo il clamoroso ritorno“.