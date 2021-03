Incocciati: “Napoli brillante a San Siro, ha smaltito le polemiche. Corsa Champions? Il Milan rischia se non reagisce subito”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Incocciati, ex giocatore. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli a San Siro ha meritato al cospetto di un Milan che in casa fa un po’ fatica, come per il Napoli faceva fatica fuori casa. Significa che si sono ristabiliti alcuni equilibri. La squadra è parsa brillante e fresca, pare aver smaltito le polemiche e questo è motivo di crescita e convinzione. Peraltro fin quando non incontrerà l’Inter potrebbe allungare ancora con squadre alla portata, bisogna approfittare di queste convinzioni.

Gattuso è stato bravo a tenere la squadra fuori da certe situazioni pericolose per le quali a volte si va nel baratro tutti. Ora però c’è bisogno di continuità. Corsa Champions? Il Milan rischia, se non sono bravi a reagire subito. Però è anche vero che da qui alle prossime è la squadra che forse ha il miglior calendario. Le altre – Roma a parte – sono tutte fuori dalle coppe: può succedere ancora di tutto“.