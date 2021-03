Dott. De Nicola rivela: “Io e Sarri non torneremo a Napoli, De Laurentiis ha un’idea”

“Non credo a un ritorno di Sarri al Napoli, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono. È questo il motivo per il quale non sono tornato nello staff medico”. L’ha detto oggi l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’.

“A me piacerebbe tornare a lavorare nel Napoli – ha detto De Nicola a Radio Crc – ma come faccio se non mi chiamano? Sento l’affetto dei tifosi, forse con me si sentivano tranquilli. Vedo che c’è tanto amore anche nei confronti di Sarri, ma non credo che tornerà in azzurro. Quando sei nel Napoli, devi restarci. Se vai via, non torni più. È un peccato, perché il Napoli ha lasciato partire tanti personaggi importanti. Penso a Paolo Cannavaro, che adesso lavora come vice allenatore in Cina. L’avrebbe potuto fare benissimo nel Napoli”.

Infine, un commento sul rischio che corrono le società nel lasciar partire i giocatori convocati dalle nazionali. “Bisognava programmare meglio questa pausa per le nazionali – ha detto De Nicola a Radio Crc – lasciare i calciatori per le nazionali per un club è sempre stato un rischio. Con la pandemia in atto, lo è ancora di più”.