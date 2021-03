CdS – Gattuso recupera Lozano e Manolas per Roma: Rrahmani e Petagna tornano dopo la sosta

Il Napoli ha ricaricato finalmente le batterie. Gattuso ha ritrovato giocatori importanti in vista di sfide fondamentali come quella vinta domenica a San Siro col Milan e la prossima all’Olimpico contro la Roma. L’obiettivo stagionale degli azzurri è ancora lì, nonostante tutti i problemi che hanno travolto il tecnico partenopeo e la squadra tra dicembre e febbraio. A 2 punti dalla zona Champions, risulterà fondamentale la partita contro i giallorossi, a pari punti con gli azzurri in questo momento.

TORNANO LOZANO E MANOLAS

In vista della gara di domenica, Gattuso potrà contare anche sui rientri di Hirving Lozano e Kostas Manolas. Discorso diverso per Amir Rrahmani e Andrea Petagna che, invece, torneranno direttamente dopo la sosta per le nazionali. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.