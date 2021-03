La Lazio è sulle tracce di Nikola Maksimovic. Questo è quanto riportato dal portale calciomercato.com, che ha evidenziato come i biancocelesti siano alla ricerca di un difensore per la prossima stagione e tra i nomi in lista pare esserci anche quello del difensore serbo del Napoli.

Oltre al 19 azzurro, piacciono giocatori giovani e costosi come Pau Torres del Villarreal e Lisandro Martinez dell’Ajax.