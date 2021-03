Spezia, il pres. Chisoli: “Italiano al Napoli? Non ne abbiamo mai parlato. Siamo concentrati sul finale di stagione”

Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando interessanti dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

Nzola? È un giocatore molto forte, di quelli che non si trovano in giro. Si è fatto male e ora deve recuperare. Complimenti di De Laurentiis a Italiano? Me l’hanno raccontato, il presidente è stato molto gentile, abbiamo ottimi rapporti con lui. Liberare Italiano per il Napoli? Non ne abbiamo mai parlato e non ne parliamo con nessuno fino a fine campionato. Siamo concentrati su queste ultime partite di campionato.

L’agente è napoletano? Sì, lo è, e anche grazie a lui abbiamo trovato l’accordo subito la scorsa estate per il rinnovo. Non ci saranno problemi a parlarne a fine campionato. È una situazione che adesso non vogliamo prendere in considerazione perché siamo in un momento delicato. Vogliamo lasciar tranquilli lui e la squadra per fare bene in queste prossime gare”.