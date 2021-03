PEZZELLA NAPOLI – Le grandi squadre iniziano già a muoversi in vista della prossima stagione. Uno dei calciatori più ricercati è il difensore della Fiorentina, German Pezzella. Tante pretendenti anche tra i club di Serie A e, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il Napoli tra queste.

Pezzella via dalla Fiorentina, anche il Napoli è interessato

Pezzella la scorsa estate fu ad un passo dal Milan, ma decise di restare alla Fiorentina su richiesta del tecnico Beppe Iachni, poi sostituito nel corso della stagione da Prandelli. Adesso lo scenario è cambiato: il difensore avrà il via libera per la cessione in estate.

Il Napoli e soprattutto la Roma hanno sondato il terreno col suo entourage, valutandolo circa 15 milioni. Ma a seconda della destinazione la Fiorentina potrebbe essere interessata a inserire nella trattativa contropartite tecniche.