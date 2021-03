“Siete straordinari!”, Gattuso esalta la squadra negli spogliatoi: il discorso dopo la vittoria con il Milan

Importante successo quello colto dal Napoli in casa del Milan per 0-1, la squadra azzurra si rilancia in chiave quarto posto con questa vittoria. Lo stesso Gattuso ha esaltato il successo di San Siro con un bel discorso negli spogliatoi subito dopo il fischio finale. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

“Siete straordinari. Ora restiamo con i piedi per terra, ma questa vittoria ve la siete meritata!“. Queste le parole del tecnico, carico di entusiasmo dopo la vittoria con il Milan.