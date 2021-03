Tuttosport – Lozano, spiegato il motivo della non convocazione

Hirving Lozano non è stato convocato per la gara contro il Milan. Il messicano non ha recuperato completamente dall’infortunio e gli azzurri vogliono evitare ogni possibile ricaduta in questo momento della stagione. Ecco quanto scrive Tuttosport a riguardo:

Lozano, il motivo della non convocazione

“Certo, avesse avuto anche Lozano, allora il messicano poteva diventare il quid pluris. Ma non c’è, perché è reduce da infortunio muscolare e, pur se completamente guarito, lo staff tecnico teme che l’esuberanza del Chucky possa portarlo a fare un’accelerazione delle sue, con il rischio di una ricaduta pericolosissima al flessore. Lozano è rimasto a Napoli”