SERIE A – Vola l’Inter, battuto anche il Torino. Roma K.O. a Parma: occasione per il Napoli (CLASSIFICA)

Sono terminate le gare del pomeriggio in Serie A. La 27esima giornata si era aperta alle 12.30 con il match tra Bologna e Sampdoria, terminato 3-1: gol di Barrow, Quagliarella, Svanberg e Soriano.

Le gare del pomeriggio hanno visto l’Inter cogliere tre punti fondamentali per la corsa scudetto: espugnato lo stadio del Torino per 1-2 con le reti di Lukaku su rigore e Lautaro Martinez, mentre per i granata è andato a segno Sanabria. Pesante ed inaspettato, invece, il K.O. della Roma che viene battuta per 2-0 dal Parma: gol di Mihaila ed Hernani su rigore. Risultato importante in chiave Champions League con il Napoli che, vincendo il posticipo con il Milan, potrebbe agganciare i giallorossi in classifica.

ECCO LA CLASSIFICA: