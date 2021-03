Napoli interessato a Barak, piace anche al Milan: il Verona fissa il prezzo

Una delle sorprese della stagione in Serie A è certamente il Verona di Ivan Juric che, nonostante le tante cessioni in estate, è riuscito a mettere in piedi una squadra di tutto rispetto, ricca di talenti. Tra i più luminosi c’è sicuramente l’ex Udinese, Anthony Barak.

Il centrocampista ceco è protagonista di una grande stagione in gialloblù, tanto da aver attirato le attenzioni di alcuni club in Serie A. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Napoli e Milan seguono con particolare interesse il giocatori. Il Verona valuta il calciatore almeno 13 milioni di euro.