SKY – Problemi per il Milan, Kjaer non è al massimo: contro il Napoli dovrebbe giocare Gabbia

Milan-Napoli potrebbe avere un altro protagonista in meno. Secondo quanto riferito negli ultimi minuti da Sky Sport, Simon Kjaer non è al massimo della forma e quindi potrebbe non prendere parte al match di questa sera contro i partenopei.

Il danese è comunque convocato e dovrebbe accomodarsi in panchina: titolari dovrebbero dunque giocare Gabbia e Tomori. Sulle fasce ci saranno Dalot e Theo Hernandez. Ricordiamo che Calabria e Romagnoli sono infortunati e non sono stati nemmeno convocati.