Napoli, occhio al giallo con il Milan: 4 diffidati rischiano di saltare la sfida con la Roma

Doppio impegno ad altissimo coefficiente di difficoltà per il Napoli: questa sera sarà impegnato contro il Milan, mentre la prossima settimana gli azzurri dovranno sfidare la Roma.

L’attenzione dovrà essere massimale per superare l’impegno contro i rossoneri, ma Gattuso dovrà essere bravo a far mantenere la calma ai propri calciatori, soprattutto quelli diffidati. Ben cinque calciatori azzurri, infatti, in caso di ammonizione sarebbero squalificati: si tratta di Mario Rui, Di Lorenzo, Koulibaly, Demme e Lozano. Solo il messicano, non convocato per recuperare la forma migliore, è sicuro di prendere parte alla trasferta di Roma.