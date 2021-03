Juve-Napoli, Bucciantini: “C’è una regola di 15 giorni di preavviso, la Lega deve tutelare le altre 18 squadre di Serie A”

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato il rinvio di Juventus-Napoli, spostata dal 17 marzo al 7 aprile. Ecco quanto evidenziato:

“Io non sono per l’appiglio ai cavilli, ma se c’è una regola di 15 giorni da rispettare per presentare una domanda, allora mi chiedo perché la Lega non la rispetti. La Lega deve tutelare tutte le squadre, in questo caso le altre 18 non sono state tutelate. Per me la Roma ha ragione”.