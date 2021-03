UFFICIALE – Lesione al polpaccio per Mkhitaryan, salta Roma-Napoli

Non ci sono buone notizie per la Roma. Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi giovedì scorso durante il match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, si è sottoposto nelle scorse ore ad esami strumentali a Villa Stuart per capire l’entità del problema muscolare che l’ha colpito.

Ebbene le analisi hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. Il trequartista della Roma è in attesa di sapere con più chiarezza i tempi di recupero e sarà valutato giorno per giorno, ma a questo punto il suo rientro in campo avverrà certamente dopo la sosta del campionato.