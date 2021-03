Fonseca arrabbiato: “Se la Roma vuole arrivare tra le prime quattro non può prendere certi gol! Juve-Napoli? Ci sono i regolamenti…”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della partita per 2-0 con il Parma. Ecco quanto evidenziato:

“Non voglio alibi, una squadra che vuole andare in Champions non può prendere un gol così, il primo gol del Parma ha cambiato la partita. Il Parma aveva bisogno di punti e ha fatto una partita ottima, noi abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni contro una squadra molto bassa. Stanchi per la partita con lo Shakhtar di giovedì? Può darsi, ma ribadisco che il problema è stato prendere il primo gol.

Rinvio Juventus-Napoli? La società ha fatto quello che doveva fare. C’è un regolamento e dobbiamo seguirlo“.