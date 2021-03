Bargiggia scatenato contro Ronaldo: “Dimostra di avere un cervello piccolo piccolo”

Tweet polemico di Paolo Bargiggia contro Cristiano Ronaldo, reo di aver esultato in maniera provocatoria dopo la tripletta al Cagliari. Questo il commento di Bargiggia su Twitter: “Cristiano che esulta in favore di telecamera dopo il terzo gol con il dito all’orecchio in modo provocatorio dimostra di avere un cervellino piccolo piccolo. Sei bravo, un fenomeno ok. Ma hai fatto gol al Cagliari non al Porto. O al Bayern!“

