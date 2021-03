Tuttosport – Gattuso preoccupato: la squadra ha perso forza nelle gambe a causa dei pochi allenamenti tra gennaio e febbraio

Sull’edizione odierna di Tuttosport si può leggere della condizione fisica non ottimale in cui versa il Napoli di Gattuso:

“E la prima settimana del 2021 nella quale il Napoli non gioca una gara ogni tre giorni e Gattuso ne ha approfittato innanzitutto per far tirare il fiato ai suoi calciatori, concedendo due giorni pieni di riposo, poi per sottoporre la squadra ai test fisici. Indagini dalle quali è emerso che la squadra ha perso un 30% di forza nelle gambe a causa dei pochi allenamenti effettuati durante i mesi di gennaio e febbraio”