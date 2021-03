Tuttosport – Gattuso firmerebbe per 5 punti con Milan, Juve e Roma

Gennaro Gattuso firmerebbe per pareggiare due gare e vincerne una nelle prossime tre partite con Milan, Juventus e Roma. Non perdere aumenterebbe la consapevolezza delle qualità di questa squadra e potrebbe rappresentare lo slancio definitivo per raggiungere la Champions League. Ecco quanto scrive Tuttosport:

“Manca solo una cosa per dirsi finalmente fuori dal tunnel: un successo in trasferta ma che sia “pesante”. E sulla strada del Napoli ora si presentano tre gare in una settimana, tutte fuori casa, con l’opportunità di arrivare a quella vittoria “pesante” che permetterebbe agli azzurri di sperare ancora nella zona Champions.

Si comincerà col Milan, poi mercoledì il recupero della sfida non giocata a Torino con la Juventus quindi il testa a testa con la Roma: Gattuso firmerebbe per ottenere 5 punti e poi accelerare nelle ultime 10 gare di campionato, dalle quali prendere altri 20 punti“.