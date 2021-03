Juric: “Io al Napoli? Sono concentrato sul presente, non è il momento di pensare al futuro”

Ivan Juric, attuale allenatore dell’Hellas Verona, accostato più volte al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa parlando anche del discorso legato agli azzurri:

È seccato di vedersi accostato al Napoli?

“Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l’autostima leggo qualcosa (ride, ndr). In questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo”.