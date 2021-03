CdS – Fabian Ruiz insostituibile. Intanto tre grandissimi club continuano a seguirlo

Fabian Ruiz è diventato uno dei perni centrali di questo Napoli, soprattutto dopo la partenza di Marek Hamsik nel 2019 e la consolidazione come giocatore principale degli azzurri nella scorsa stagione. Quest’anno non ha entusiasmato la sua prima parte di campionato, ma ora sembra essere tornato nella giusta forma. Intanto tre club continuano a seguirlo con interesse, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Fabian Ruiz è il colpo che Giuntoli e Ancelotti confezionano nell’estate del 2018, 30 milioni di euro per portarlo via – come da clausola rescissoria – dal Betis Siviglia, intanto silenziosamente accerchiato anche da Real Madrid e Barcellona. Contratto quinquennale, dunque in scadenza nel 2023. Ha un piede sensibile, tredici gol segnati, e neanche un pizzico di sudditanza psicologica, visto che per sei volte ha segnato in trasferta. Insostituibile però senza che nessuno se ne sia seriamente accorto, tra Real, Manchester City e Barcellona che non hanno mai smesso di seguirlo“.