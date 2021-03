Europa League – Impresa Milan, pareggio per 1-1 all’Old Trafford: Kjaer beffa il Manchester United nel recupero

Ottimo risultato, ma soprattutto ottima prestazione del Milan contro il Manchester United negli ottavi di finale di andata in Europa League dove impatta per 1-1. I rossoneri di Pioli dettano gioco all’Old Trafford e vanno anche in gol due volte, con Leao e Kessié, ma le reti vengono annullate per fuorigioco prima e fallo di mano poi.

Ad inizio ripresa è il classe ‘2002 Diallo a portare in vantaggio i Red Devils, sfruttando una indecisione della difesa e di Donnarumma. In pieno recupero a trovare il prezioso pareggio e Simon Kjaer di testa su azione di calcio d’angolo. I rossoneri, prossimi avversari del Napoli in campionato, non si sono risparmiati, pur avendo tantissime defezioni di formazione.