Auriemma: “Koulibaly è in vendita: l’agente lo propone al Bayern Monaco”

Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore del programma “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte, è intervenuto durante la sua trasmissione per rivelare un possibile scenario legato al futuro di Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli deve rinnovarsi nella prossima stagione. Al momento il mercato è congelato, perché c’è da raggiungere l’obiettivo quarto posto. Aurelio De Laurentiis non sta intervenendo in prima persona, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed altri mediatori stanno parlando. C’è chi propone calciatori ai dirigenti azzurri. L’impressione è che Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly andranno via sicuramente per introitare un po’ di soldi ed abbassare il monte ingaggi del Napoli”.

“Numeri alla mano, il difensore senegalese guadagna 6 milioni netti a stagione: il suo è lo stipendio più alto di tutta la squadra. In passato, si chiedevano almeno 90 milioni per vendere Koulibaly. Oggi per una sua cessione sta operando l’agente Fali Ramadani, guru del panorama internazionale, che lo sta proponendo al Bayern Monaco, con il quale ha buoni rapporti. I bavaresi dovranno cambiare difesa l’anno prossimo: partiranno sia Jerome Boateng sia David Alaba. Realisticamente, De Laurentiis chiederà le stesse cifre di prima, magari adeguandosi poi in fase di trattativa”.