Prima parte di allenamento in gruppo per Lozano! Petagna ancora a parte: gli aggiornamenti

Il Napoli torna in campo dopo due giorni di riposo per preparare la sfida al Milan, a San Siro, domenica sera. Gli azzurri stanno man mano recuperando gli effettivi ma qualcuno resta ancora acciaccato o totalmente assente. Tra questi Lozano e Petagna, che lavorano senza sosta per rientrare in gruppo. Sul sito ufficiale del Napoli si legge:

“Dopo il successo sul Bologna e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha svolto la seduta sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro aerobico. Successivamente esercizi di passing drill e possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lozano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra”.