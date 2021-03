Un dato che non è passato inosservato in Spagna, in particolare al Mundo Deportivo. Cristiano Ronaldo, infatti, ha realizzato solamente 14 reti in Champions League nelle ultime tre stagioni con la maglia della Juventus.

Il fenomeno portoghese ne aveva realizzate ben 15 con la maglia del Real Madrid durante la sua ultima stagione sempre in Champions. Un dato allarmante che fa riflettere.