CdS – Reina a Villa Stuart, che sorpresa a Ghoulam: “Ciao fratello, come stai?”

“Ciao fratello, come stai?” Si è presentato così Pepe Reina alla clinica Villa Stuart di Roma per salutare e dare coraggio all’amico ed ex compagno di squadra Faouzi Ghoulam. Una meravigliosa sorpresa all’esterno algerino che è rimasto molto contento della visita del portiere della Lazio.

Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta la gioia di entrambi nel rivedersi e la volontà di non perdersi di vista quando Ghoulam starà meglio.