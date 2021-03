CdS – Lozano non vede l’ora di tornare in campo ma il Napoli sarà prudente: decisive le prossime ore

Hirving Lozano potrebbe tornare già nella prossima partita con il Milan. Il Napoli, però, non vuole forzare il suo rientro e nonostante la fiducia ci sarà tanta prudenza. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Lozano non vede l’ora di tornare in campo e lo conferma la scelta di allenarsi; ieri, nonostante Gattuso avesse concesso due giorni di riposo alla squadra prima della ripresa. Oggi il Chucky verrà valutato, nei prossimi giorni farà altri test, sarà costantemente monitorato per capire a che punto è il recupero dopo l’infortunio alla coscia destra. L’obiettivo di Gattuso è di portarlo in panchina a Milano, il Napoli non ha intenzione di anticipare i tempi: c’è fiducia ma, allo stesso tempo, prudenza. Saranno decisive le prossime ore”