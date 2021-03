Capello commenta: “Deluso dal Psg e da Mbappé. Messi resta il più forte, è un genio”

L’ex allenatore e oggi opinionista di Sky Sport, Fabio Capello, ha commentato la sfida tra Psg e Barcellona, finita 1-1 con un rigore fallito da Messi. Ecco quanto evidenziato:

“Questa sera ho rivisto il grande Messi, con un Barcellona spettacolare. Meritavano molto di più del PSG. Sono infatti rimasto deluso dai parigini, così come da Mbappé che è stato mangiato da Messi. Se non fosse stato per il rigore parato da Navas, questa partita sarebbe andata diversamente.

Non pensavo che il Barcellona potesse ancora giocare così, si vede che la nuova proprietà deve aver dato fiducia alla squadra e all’allenatore. Messi resta il più forte di tutti: è il genio del calcio. Riesce a fare cose impensabili per tutti gli altri calciatori e lo fa con una velocità fuori dal comune.

Il Psg è stato fortunato, ha sbagliato completamente l’approccio alla partita ma non è stato condannato”.