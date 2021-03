DALLA GERMANIA – Younes ha convinto l’Eintracht Francoforte: possibile riscatto già questa estate. Le cifre

Amin Younes pare abbia convinto proprio tutti in Germania. L’attaccante di proprietà del Napoli, in prestito all’Eintracht Francoforte, potrebbe essere riscattato prima del termine del prestito, fissato per giugno 2022.

La redazione tedesca di Sky Sport fa sapere che già in estate si potrebbe definire l’acquisto a titolo definitivo con la società partenopea. Con 4 gol e 2 assist in 19 presenze totali Younes ha soddisfatti le esigenze del tecnico Adi Hutter. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 2 e i 3 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i circa 2 milioni per la spesa del prestito dell’attaccante.