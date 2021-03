La festa della donna è speciale su Starcasinò.sport: bellissima iniziativa dedicata a calciatrici e tifose

Milano – 9 Marzo 2021

L’8 Marzo è un’occasione in più per dedicare un pensiero affettuoso ad un’amica, una sorella, o naturalmente alla propria madre o alla propria moglie. Per questa ragione, StarCasinò Sport (https://starcasino.sport) ha deciso di celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa speciale.

Il brand, Official Partner di Milan, Inter e Napoli, ha omaggiato le calciatrici e le tifose dei 3 Club con una scatola di cioccolatini Ruby di colore rosa personalizzata. Un segno di vicinanza alle atlete delle squadre e a chi non fa mancare mai la propria passione, in un momento in cui le normative vigenti impediscono di accedere allo stadio.



Il 7 Marzo, inoltre, StarCasinò Sport ha sponsorizzato il match Napoli – Bologna. L’8 marzo, in qualità di match sponsor della gara tra Inter e Atalanta, StarCasinò Sport ha voluto rendere protagonista la Donna mediante la campagna #TogheterAsATeam realizzata dall’FC Internazionale Milano: tutte le supporter neroazzurre sono state invitate a scattare il proprio selfie per apparire sui LED a bordo campo.

Nei giorni precedenti il gentile omaggio era arrivato anche presso il Centro Sportivo “Vismara”, quartier generale dell’AC Milan femminile.



“Sono molto orgogliosa – ha raccontato Francesca Broggi – in quanto donna e responsabile marketing di StarCasinò Sport, di poter raccontare il calcio da un’angolatura diversa. In occasione dell’International Women’s Day, abbiamo ritenuto importante coinvolgere ragazze e tifose dei club di cui siamo partner. Un piccolo pensiero, che in questo caso è una scatola di cioccolatini Ruby personalizzata, è il minimo per ricordare loro quanto siano speciali, sia in campo che fuori dal campo, tutti i giorni.”

Nella visione del marchio di proprietà del Gruppo Betsson, donne e pallone vanno a braccetto. Nei mesi scorsi, StarCasinò Sport ha avviato infatti una collaborazione con l’Università Commerciale Luigi Bocconi e il Master SBS di Treviso, coinvolgendo due classi di studenti in un progetto atto a trovare nuove soluzioni per aumentare l’interesse nei confronti del calcio femminile e avvicinare sempre più atlete a questo splendido sport.

